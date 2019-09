Dal nord ovest - Morti i due austriaci precipitati con il loro parapendio sul Rosa

Sono stati recuperati da un elicottero dell'Air Zermatt i due austriaci precipitati con il loro parapendio mentre stavano eseguendo un volo in 'doppia'. I due, uno del 1977 e l'altro del 1987, erano partiti da una posizione fra la Zumstein e la Gnifetti e avrebbero dovuto girare sotto la Gnifetti e poi planare a Gressoney. Subito hanno avuto problemi con la vela. Sonoi precipitati in quota nella zona della Via dei Francesi. Difficoltose le operazioni di recupero delle salme, che sono state verricellate sull'elicottero dell'Air Zermatt prima di essere portate a Macugnaga.