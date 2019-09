Su Nuraghe Biella in lutto per il 74enne Giovanni Melis

La scorsa notte, circondato dall’affetto dei suoi cari, si è spento Giovanni Melis, 74 anni originario di Teulada, nel sud della Sardegna. Ad annunciarlo la moglie Maria Claudia, le figlie Annalisa e Sara, il nipote Alex, la sorella Antonietta, il fratello Salvatore con famiglia, la cognata Arduina e famiglia, nipoti, cugini, parenti ed amici tutti.

Ultimo di sei figli, a 17 anni Giovanni lascia la casa paterna, abbandonando con il pianto nel cuore il paese natale che sorge in un posto splendido, a cavallo tra la costa meridionale del Sulcis-Iglesiente e le sue montagne più estreme che si tuffano a strapiombo sul mare, per arrivare a lavorare a Biella, a fare il contadino in una terra di maggiori speranze di quelle della sua Isola, recintata fino al mare da servitù militari di preminente interesse nazionale.

Prima operaio in un tubificio e poi carpentiere. Finalmente un lavoro di nuovo all’aria aperta, che in breve è diventato il lavoro di tutta la sua vita. Con le professionalità acquisite, ha dato il suo generoso contributo nei lavori di ristrutturazione della casa dei Sardi di Biella, l’attuale sede di Su Nuraghe, di cui ha ricoperto la carica di vicepresidente.

La notizia della sua malattia e quella ferale di oggi lascia nel dolore i tanti che lo hanno amato e che gli hanno voluto bene. Lo scorso mese di novembre il suo ultimo viaggio in Sardegna a salutare i luoghi del cuore. Il funerale sarà celebrato a Biella lunedì 2 settembre, alle 15, partendo dalla Chiesa parrocchiale di San Cassiano. Il rosario verrà invece recitato alle 18 di oggi, 1° settembre, sempre nella chiesa di San Cassiano. Dopo la funzione religiosa, Giovanni proseguirà per il Tempio crematorio di Valenza.