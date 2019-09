Durante il breve acquazzone che imperversava sulla SP 208, un ragazzo a bordo di una Polo ha perso il controllo dell'auto in una curva tra Piatto e Valdengo, carambolando prima contro un muretto e poi contro una ringhiera demolendola.

Fortunatamente il conducente non ha subito danni, tranne lo spavento per l'accaduto. Sul posto i Carabinieri di Bioglio che sono intervenuti per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica del sinistro.