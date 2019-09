Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, l'incidente avvenuto ieri a Masserano tra una Jeep Renegade condotta da una donna di 36anni residente in paese e un'Aper Car Piaggio con al volante un 80enne anch'esso di Masserano. L'anziano è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell'ambulanza del 118 e trasportato al nosocomio di Ponderano in codice giallo.