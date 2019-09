Indagine dei carabinieri per una possibile rapina impropria da 30 euro alla Bennet di Vigliano

Potrebbero essere accusati di rapina impropria la coppia protagonista, nella giornata di ieri, di un probabile furto alla Bennet di Vigliano. Una telefonata alla centrale operativa del 112 è stata effettuata dal direttore del supermercato Bennet, per un possibile furto in atto. Una coppia, uomo e donna, alla cassa automatica avrebbero cercato di effettuare il pagamento della merce escludendo però una maglia, una crema e dei cerotti per un valore di circa 30 euro. Individuati dall'addetto alla sicurezza, la coppia, nella fuga avrebbe spintonato il vigilante per poi salire a bordo di un'autovettura e dileguarsi. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri al fine di risalire all'identità dei due.