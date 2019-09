Dramma a Castellengo: perde la vita un 27enne motociclista nell'incidente contro un trattore

E' un 27enne biellese il giovane motociclista che ha perso la vita a seguito di un terribile schianto contro un rimorchio trainato da un vecchio trattore. L'incidente è avvenuto intorno alle 9, di questa mattina 1° settembre, a Castellengo frazione di Cossato sul lungo rettilineo che porta alla rotonda per Mottalciata. Non sono ancora chiare le dinamiche dello schianto, attualmente al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. L'immediato arrivo dei soccorsi purtroppo non è falso a nulla nonostante il lungo tentativo di rianimare il giovane. Il guidatore del trattore è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Ponderano. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico con percorso deviato all'interno di Castellengo. Seguiranno aggiornamenti.