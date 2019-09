Auto in sosta in posizione pericolosa in piena notte

Auto ferma in piena notte sulla corsia di accelerazione della seconda immissione della strada provinciale 338 direzione Biella verso Ponderano. Una Fiat Punto è stata segnalata ieri sera alle 23 in posizione molto pericolosa. I carabinieri hanno identificato la proprietaria 27enne residente fuori provincia, trovata nelle vicinanze dell'auto. La donna ha riferito, a seguito di un problema al copertone, di essere impossibilita a muoversi e che stava aspettando un amico per risolvere il problema.