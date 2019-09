I truffatori/ricattatori online insistono e si fanno più minacciosi

Non mollano. Le mail intimidatorie continuano ad arrivare in continuo e si fanno sempre più minacciose. Questa che vi proponiamo è una variante dei messaggi già ricevuti da molti dei nostri lettori:

"Si. So che sei un pedofilo. In realtà so molto più di te di quanto pensi. Sono un informatico (specialista della sicurezza di Internet) con affiliazione al gruppo Anonymous.

Pochi mesi fa hai scaricato un'applicazione. Quell'applicazione aveva un codice speciale impiantato di proposito. Dal momento in cui lo hai installato, il tuo dispositivo ha iniziato a comportarsi come un desktop remoto a cui ho potuto accedere in qualsiasi momento.



Il programma mi ha permesso di accedere al desktop, alla videocamera, ai file, alle password e agli elenchi di contatti. So anche dove vivi e dove lavori ..



Ti osservavo da un po 'di tempo e quello che ho raccolto qui è travolgente per te. Conosco le tue preferenze sessuali e il tuo interesse per i giovani corpi.



Ho protetto 4 file video che mostrano chiaramente come ti masturbi

(catturato dalla tua fotocamera) a giovani adolescenti (catturati dal tuo browser Internet).

Incollare insieme è una prova schiacciante che tu sia un pedofilo.



I timestamp sui file video indicano l'ora esatta in cui ti sei masturbato con gli adolescenti:

..._it_1566446013.mp4 (95.3 MB)

... it_1564257041.mp4 (99.4 MB)

... it 1564850208.mp4 (33.9 MB)

... it_1566447067.mp4 (105.2 MB)

Non sono qui per giudicare la moralità delle tue preferenze sessuali, sono qui per fare soldi. Poiché so che sei una persona benestante e che tieni alla tua reputazione, sono disposto a darti la possibilità di pagare una multa.



Sai cos'è Bitcoin, vero? Devi inviarmi 5.000 Euro in Bitcoin al mio indirizzo speciale, altrimenti invierò quei file video ai tuoi familiari, amici e compagni di lavoro.



So che potrebbe richiedere molto tempo acquistare bitcoin per un valore di

5.000 Euro, quindi ti darò esattamente una settimana. Cerca su Google "come

acquistare bitcoin" e inviarlo a me. Adesso basta. Ho visto abbastanza ..



Se non invii i bitcoin in una settimana, invierò anche quelle registrazioni video al tuo ufficio di polizia locale. La tua vita sarà rovinata, fidati di me. I dettagli del trasferimento sono riportati di seguito.



Iƞvia esattamente: 0.5752870 BTC al mio indirizzo bitcoin: 334QwwZPnEWE5EAkiR8Z8hjhdbHsFWV3WK

(copia + incolla)



1 BTC vale 8.695 EUR in questo momento, quindi iƞvia esattamente: 0.5752870

BTC. Assicurati che l'importo e l'indirizzo siano copiati correttamente, in questo modo saprò che il trasferimento proviene da te.

Non appena invii bitcoin, rimuoverò i video dal mio disco e rimuoverò il software permettendomi di accedere al tuo dispositivo.

Se non collabori, inizierò a inviare quei video alle persone a cui tieni.

Non escluso che dopo aver inviato a una persona, chiederò 10 volte di più da te. Posso farti soffrire, fidati di me.



Non pensare nemmeno di andare alla polizia. Se ci provi, lo saprò immediatamente e invierò loro i tuoi video sulla masturbazione, pedo. 5.000 Euro è un prezzo equo per il mio silenzio, non credi? Hai solo una settimana e agisci meglio in fretta".