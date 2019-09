Antincendi boschivi: Partito l'ultimo gruppo in missione per la Puglia

Su richiesta del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte ha partecipato al gemellaggio con la Puglia per la campagna estiva antincendi iniziata il 1° luglio con termine il 9 settembre.

Sabato scorso 10 volontari della Provincia di Biella e volontari di altre province sono partiti per l'ultimo turno della campagna 2019. L'esperienza in Puglia è da sempre formativa per i volontari, oltre che preziosa per il territorio a cui viene data manforte nella prevenzione e repressione degli incendi boschivi.