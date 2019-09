Tollegno, Ennio Cinguino torna in paese con la sua fisarmonica

Alle 17 di oggi, 1 settembre, al Villaggio Filatura di Tollegno torna l'appuntamento in Festa con gli abitanti del Villaggio dal titolo "Ennio Cinguino e la sua fisarmonica - Non c'è il due senza il tre". L'appuntamento, organizzato dall'associazione Spazio 0 - 100 di Tollegno e giunto alla terza edizione vede la partecipazione del Maestro di musica e cantante Ennio Cinguino, nativo del Villaggio Filatura. La manifestazione si svolgerà all'area ex pini, ora parco giochi e giardini pubblici, per trascorrere 2 ore in allegria e compagnia.