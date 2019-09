Basket femminile, terminata la prima settimana di lavoro. Si suda sulla sabbia FOTOGALLERY

Le ultime ragazze rientreranno la prossima settimana, ma intanto il gruppo, quasi al completo, di Promozione e Serie C ha terminato la prima settimana di allenamento sotto la guida dei coach Cardano e Toso, e con tanto lavoro fisico impostato dal preparatore Luca Perona. La novità che ha introdotto Perona sono gli esercizi sulla sabbia, anche grazie all'offerta della Bonprix di usufruire del campo di beach volley prezzo l'azienda di Valdengo. È soddisfatto coach Cardano.

''In questa prima settimana abbiamo lavorato soprattutto sulla preparazione fisica -commenta-. Sabato abbiamo fatto solo allenamento di basket. Le ragazze si sono impegnate tutte, hanno lavorato bene, e si vedono già i primi miglioramenti. La prossima settimana saremo ancora ospiti della bonprix per lavorare sulla sabbia lunedì mercoledì e venerdì. Martedì e giovedì lavoreremo in palestra. Intanto ci prepariamo anche per le amichevoli e il campionato. C'è molto entusiasmo tra le ragazze e questo è molto positivo". Inoltre il coach ha comunicato le date delle prime amichevoli: domenica 8 settembre trasferta a Vercelli e il sabato successivo si giocherà a Nole.