Sicurezza a Pettinengo, 40 mila euro per tre telecamere di videosorveglianza

Era già un punto fermo della passata amministrazione e del recente programma elettorale, tra qualche mese Pettinengo verrà dotata di tre nuove telecamere di videosorveglianza di alta definizione. La delibera di Giunta è già stata fatta. Si parla di una somma di circa 40 mila euro di spesa per aumentare la sicurezza in paese. Sul posizionamento delle apparecchiature, i punti sarebbero già stati individuati: una all'inizio del paese salendo da Biella, la seconda verso il Santuario di Banchette, la terza a Selve Marcone.

L'auspicio dei cittadini è che la mesa in funzione avvenga quanto prima, anche in riferimento dei recenti fatti di cronaca con il grosso furto avvenuto nel negozio di acconciatura in via Roma, Hair Queen.