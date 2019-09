Campionati Worldskills, atlete piemontesi eccellenti. Chiorino: "Orgogliosa di loro"

Forti emozioni e bilancio eccellente per il Team Italy ai Campionati Mondiali dei Mestieri WorldSkills che si sono conclusi a Kazan in Russia con una memorabile cerimonia di premiazione alla presenza del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin e dei rappresentanti dei 63 paesi partecipanti: una medaglia d’oro per il mestiere di fiorista, 2 argenti ai giardinieri paesaggisti e carpentiere, 2 bronzi per elettrotecnico e per muratore, e 7 medaglie d’eccellenza.

La delegazione italiana è stata organizzata in collaborazione con la Confartigianato di Bolzano, membro ufficiale di WorldSkills International. L’Italia si è posizionata sesta nazione al mondo per punteggio medio complessivo, subito dopo la Russia e prima degli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Austria, Germania e altre 50 nazioni.

Denise Giacosa , receptionist di hotel, cuneese di Monforte d’Alba (I.I.S. Giolitti Bellisario di Mondovì), è medaglia di eccellenza per aver avere ottenuto una valutazione finale superiore ai 700 punti su 1000. Grande soddisfazione anche per la performance di Laura Canevotti , estetista novarese di Borgomanero, (Enaip Borgomanero) che ha sfiorato di pochi punti la medaglia di eccellenza.

"Ho seguito con grande entusiasmo e trasporto l'avventura del Team Italy e delle ragazze piemontesi alle finali mondiali dei WorldSkills di Kazan e sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti, che mi riempiono di orgoglio – ha commentato l’assessore regionale alla Formazione professionale, Elena Chiorino -. La presenza delle ragazze piemontesi, Laura Canevotti e di Denise Giacosa, alle finali mondiali e la conquista di una Medaglia di eccellenza confermano la grande qualità della nostra formazione professionale, nella quale abbiamo investito parecchio e sulla quale intendiamo proseguire a puntare con determinazione e, se possibile, con ancora più energia e convinzione. Partendo dalla certezza di essere sulla strada giusta per offrire ai nostri giovani - e non solo - gli strumenti adeguati per affrontare con successo le sfide del futuro. Un plauso quindi alle ragazze e ai loro formatori".

“Congratulazioni a Denise Giacosa per la medaglia di eccellenza e a Laura Canevotti per l’ottima partecipazione alla competizione, alla squadra degli Expert e Tutor e a tutto il Team Italy per i risultati conseguiti ai Campionati Mondiali dei Mestieri WorldSkills - ha dichiarato il direttore di Agenzia Piemonte Lavoro, Claudio Spadon. Questo eccellente risultato è il coronamento dell’impegno che l’Agenzia Piemonte Lavoro ha profuso in questi ultimi anni nell’organizzare e promuovere su tutto il territorio regionale l’iniziativa WorldSkills e i valori umani e professionali che sono alla base di questo importante movimento internazionale”.

I prossimi impegni internazionali del Team Italy sono i Campionati europei che si svolgeranno a Graz Austria nel 2020 e i prossimi campionati mondiali che si terranno a Shangai in Cina nel 2021. La Regione Piemonte con l’Agenzia Piemonte Lavoro continuerà a sostenere e a potenziare la partecipazione di Competitor ed Expert piemontesi per valorizzare e promuovere l’eccellenza formativa che il nostro territorio è capace di esprimere.

WorldSkills Piemonte è un’iniziativa cofinanziata dal FSE, promossa dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale e organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro con il supporto di WorldSkills Italy e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, di Istituti professionali e Agenzie formative, delle Associazioni della formazione professionale, delle Associazioni datoriali e sindacali.