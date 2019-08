Strona, messa in sicurezza del territorio. Cappio: "Obiettivo? Lavorare su tutte le frazioni”

A Strona la sicurezza non va in vacanza: anche ad agosto sono proseguiti i lavori per la messa in sicurezza del territorio, grazie al contributo ai piccoli comuni del 10 gennaio ricevuto dal Ministero dell’Interno.

L’amministrazione del comune di Strona ha investito i fondi realizzando diversi interventi sul territorio, “e continueremo così cercando di raggiungere tutte le 32 frazioni del paese – commenta il sindaco Davide Cappio - . In molte di esse si sta già lavorando grazie a un ulteriore contributo di 17 mila euro che arriva della fondazione CRT e altri 15 mila dalla Regione Piemonte”.