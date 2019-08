A Rosazza il vescovo Farinella inaugura "Le voci della montagna"

Una chiusura in bellezza ed in grande stile di una stagione 2019 davvero importante per la rinata Rosazza: in occasione della festa della Madonna, che tradizionalmente chiude la stagione estiva, oltre alla canonica messa e alla processione della Madonna per le vie del paese, verrà inaugurato il restaurato monumento "Le voci della Montagna" di Leonardo Bistolfi, artista di chiara fama, espressione ed insigne rappresentante del simbolismo europeo. Per l'occasione sarà presente il Vescovo Roberto Farinella che impartirà la benedizione del monumento.