Virtus sempre più verde. Dopo quattro giorni di allenamento prima giornata di "pit stop"

Dopo quattro giorni di allenamenti, oggi primo stop ai box per la squadra di coach Maurizio Venco. Venerdì di riposo per il roster B1, implementato con l'innesto di tutte le atlete della Under 18. In settimana infatti si sono aggiunte Vittoria Graziola, Sofia Vercellino, Carolina Santoro, Vittoria Opezzo oltre alle collaudate e super nerofucsia, Gaja Raseni e Nora Cisilino, già presenti lunedì sera insieme ai nuovi arrivi e alle ragazze che hanno conquistato la B1. Allenamenti congiunti tra prima squadra e under 18 a testimonianza su come il club sia sempre più rivolto con attenzione la "cantera".

Un percorso iniziato lo scorso anno che ha già regalato le prime soddisfazioni e sorrisi al presidente Nicolò Pizzato e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale del club di Chiavazza. "La nostra societa’ sta cercando di lavorare sempre di più sulle giovani e se possibile, principalmente del territorio -commenta il responsabile del settore giovanile, Andrea Opezzo-. Infatti alcune di loro sono già inserite in prima squadra agli ordini di coach Venco. In questi giorni, per la preparazione precampionato, si sono aggregate altre giocatrici con la formazione di B1. Questo sta a significare che si sta lavorando per un futuro possibile inserimento. Avendo a disposizione un tecnico come Maurizio Venco, che con le giovani ha sempre ottenuto grandi risultati, tutto è possibile". In questo week end le sedute di allenamento saranno doppie, mattino e pomeriggio.