Candelo, corsa della Salamella da record tra 217 adulti e 25 bambini FOTOGALLERY

Settima edizione da record per la corsa della Birra e della Salamella, podistica non competitiva che si è svolta ieri sera, 30 agosto, a Candelo. 217 i partecipanti adulti e 25 i bambini: un numero di iscrizioni che ha surclassato quello degli anni precedenti. Ed è record anche per Paolo Orsetto, primo al traguardo, che in 19 minuti ha chiuso il percorso da 6 chilometri, battendo i risultati delle precedenti edizioni. Dopo di lui hanno raggiunto il traguardo Cristian Agnolin e Valentino Osiliero. Prima tra le donne, invece, Antonella Manfrinato.