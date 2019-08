Giardini Zumaglini, Barazzotto: "Taglio piante e Wifi anacronistico, serve programmazione"

"Gli esempi in Italia e nel mondo per valorizzare i parchi delle città sono tantissimi e i risultati si vedono. Si tratta di procedere con un minimo di ricerca e poi applicare anche a Biella le idee che hanno funzionato altrove. Possono farlo anche le menti pigre di alcuni amministratori e i cittadini ne trarranno giovamento". Con queste parole l'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Biella Vittorio Barazzotto introduce la sua "ricetta" per rilanciare i Giardini Zumaglini di Biella.

"La base è sempre quella di creare una rivitalizzazione del luogo abbinato ad un senso estetico" spiega. "Iniziai con la mia giunta, ahimè qualche annetto fa, a dare colore e luci alla città. Poi purtroppo tutto si interruppe con la sconfitta. L’illuminazione doveva essere cambiata ovunque all’insegna delle tre E: Ecologica, Estetica, Economica. Vicino a casa, a Torino, si trovano tra i più bravi artisti ed esperti in questo settore ai quali ci si può rivolgere, evitando così di scivolare in conclusioni pacchiane e dozzinali e ripensare ad un'illuminazione che coniughi funzionalità ed estetica".

Secondo l'ex consigliere, non basta soffermarsi sulle luci "ma certamente tagliare piante e il collegamento Wi-Fi sono iniziative inutili e anacronistiche, una risposta rozza che consente di dare risultati immediati ma inadeguati. Progetti di rigenerazione dei parchi sono stati fatti in tantissime città italiane e straniere e sono tutti accomunati dallo stesso principio: le persone devono tornare negli spazi comuni. Piste ciclabili, aree giochi per bambini rinnovate, creazioni di eventi e tanto altro: tutte misure tese a valorizzare il legame tra socializzazione e verde, che deve essere preservato perché gli alberi sono il nostro polmone (Amazzonia insegna), rinfrescano l’aria diventata opprimente e sono il ponte tra il passato e il nostro futuro. Occorre però programmare, progettare, cercare confronti perché questo è il ruolo dell'amministrazione efficiente".

"A ottobre del 2018 - spiega Barazzotto - a Milano si è tenuto un convegno sul tema Il verde contro il degrado e la criminalità. Si parla di uno studio americano fatto a Philadelphia del 2014 che ha dimostrato che dove ci sono giardini curati, la microcriminalità è in discesa. L’università di Firenze ha messo in luce il rapporto tra la presenza di alberi e alcune tipologie di crimine. Inoltre il potere terapeutico degli healing gardens come risposta ad un crescente bisogno di socialità. Si parla anche dell’illuminazione del verde e di recente, uno studio ministeriale ha definito incomprensibili le scelte dei comuni di tagliare alberi non pericolanti. In sintesi, di spunti ce ne sono in abbondanza e riconoscere i propri errori è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto perché poi gli sbagli ricadono sui cittadini e si riverberano non solo sul clima, ma anche sul morale generando sfiducia e fastidio".