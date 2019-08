Zubiena, festa dei Campagnin 2019 tra Pomofiore e mezzi agricoli

Conto alla rovescia per la Festa dei Campagnin 2019 a Zubiena. Questa sera, dalle 20,45 al padiglione della Pro Loco torna il Pomofiore, una serata dedicata ai dilettanti allo sbaraglio che vedrà come ospiti la Bugella band. Il clou della festa sarà domani, 1° settembre, con il raduno dei trattori in piazza della chiesa, la messa e la benedizione dei mezzi agricoli, la sfilata per le vie del paese. Per concludere pranzo tutti insieme nella struttura della Pro Loco, in collaborazione con l'associazione Vermogno Vive e la Pro Loco di Roasio. In giornata sarà anche possibile visitare il mercatino di hobbistica e artigianato, di prodotti biologici e tipici locali. Nel pomeriggio, attività in compagnia degli amici dell'ADS Amaranto Natural Horsemanship.