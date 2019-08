Crevacuore: primi appuntamenti per la Festa patronale del paese

Parte il 1° settembre il ricco programma di appuntamenti, organizzato dal Comune di Crevacuore in collaborazione con la Parrocchia «Beata Vergine Assunta» e tutte le Associazioni Culturali e Sportive del paese, per la Festa Patronale dedicata alla "Madonna della Fontana". I festeggiamenti andranno avanti per tutti il mese e termineranno domenica 29 settembre. Per prenotare i pranzi al Santuario contattare i numeri 3406113244 Claudio o 015768291 Vittorio

Ecco le prime date:

Domenica 1° settembre alle 9 mercatino benefico del Gruppo Nini in via Cavour, Santa Messa delle 11 e a seguire pranzo al Santuario con il Gruppo Mnaifestazioni Crevacuoresi in Piazza.

Venerdì 6 settembre il Gruppo Falchi Azzurri aprirà i festeggiamenti alle 21 nel Salone Polivalente Comunale con la presentazione a cura di Simona Turuani di "Immagini ed Emozioni della Bolivia". La serata sarà dedicata alla raccolta fondi nel progetto “NOI PER DAVIDE”.

Sabato 7 settembre si svolgeranno, con la pro loco di Crevacuore al mattino dalle 9,30 il Mercatino dei Ragazzi in Piazza e con l’Associazione Meraviglia “Trucca Bimbi”. Nel pomeriggio è prevista, alle 16, un’ esibizione al campo sportivo di regione Isola delle Vecchie Glorie Valsessera/Valsesia conto le Biellesi: gara di calcio organizzato dall’A.C. Valsessera. A seguire, alle 17,30 si terrà uno spettacolo musicale con “Max Popolar Duo” al Soggiorno per Anziani e poi, in Piazza Scuole, una dimostrazione di ginnastica Acrobatica con le Rainbow Cheers dell’Associazione Arcobaleno. Alle ore 19,30 al Parco Santa Marta “Cena del pesce” con lapro loco e l’Associazione Pescatori. Alla sera, con inizio alle 21 nel Salone Polivalente suonerà il Maestro Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte: in programma brani di Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven, tratti dal CD inciso dal Maestro per la casa discografica DECCA Records.

Domenica 8 settembre l’Associazione Pescatori organizza al mattino (ore 8) nel torrente Sessera una gara di pesca per i giovani “Pierini”. Si svolgerà alle 11 al Santuario della “Madonna della Fontana” di Azoglio la Santa Messa con la presenza dell’Arcivescovo di Vercelli, S.E. Mons. Marco Arnolfo. Alle 12,30 invece sarà il momento del tradizionale “Pranzo al Santuario” organizzato dal Gruppo Manifestazioni Crevacuoresi in Piazza. Nel pomeriggio, con inizio alle 15,30 in Piazza Roma, si svolgerà il concorso (non competitivo) cinofilo “Tutti i Cani Sono Belli” in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Asl di Vercelli e aperto a tutti i cani, di razza e non di razza. Dopo la Messa delle 17 esibizione Jazz al Salone polivalente: alle 21 arriverà il giovane talento nazionale del piano jazz Simone Locarni e il suo quartetto, con il progetto “Playn’ Tenco” dedicato alle armonie musicali di Luigi Tenco e registrato in CD per la casa discografica Incipit, EGEA.

Il “Gruppo Nini” sarà presente per tutta la durata delle manifestazioni con uno spazio allestito in via Cavour per la raccolta di fondi destinati ad opere di beneficienza. Gli spettacoli sono gratuiti, per passar insieme e in armonia la sentita festa patronale di Crevacuore.