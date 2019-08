46° Palio dei Rioni a Cavaglià, le squadre sono pronte alla sfida FOTOGALLERY

Conto la rovescia a Cavaglià per il Palio dei Rioni 2019, arrivato alla sua 46° edizione. Una tradizione attesa e sentita in paese, che si svolgerà il 6,7 e 8 settembre con tanti appuntamenti, giochi, musica, buon cibo e un palio anche per i più piccoli. L’anno scorso vittoria a pari merito per Calliano e Montemaggiore, chi vincerà quest’anno?

Il programma

Venerdì 6 settembre l’appuntamento è alle 19 in piazza Palatucci per l’investitura della Bella Cabaliate 2019. Alle 20 prenderà il via la disputa per il Palio dei Piccoli al polivalente che si concluderà per le 21,45, orario previsto per la premiazione del piccolo rione vincitore. Alle 22 partirà invece il tradizionale Palio con il primo gioco: Just dance. Alle 23, per concludere la prima giornata di giochi la cucina farà una bella pastasciutta per tutti a offerta libera. Sempre attivo il servizio bar per sgranocchiare o bere qualcosa mentre si è occupati a fare il tifo per le varie squadre.

Sabato 7 settembre arriva la Terza strepitosa Cena del Cavatappo. Apertura degli stand gastronomici di pro loco e associazioni al polivalente dalle 19. Prima della cena, dalle 13 in poi e per tutta la durata del Palio, sarà possibile sfidarsi con i favolosi giochi in scatola messi a disposizione dall’associazione “La tana dei Goblin” che collabora con gli organizzatori del Palio. Durante la giornata di sabato ci sarà anche il Torneo ufficiale di Azul. Alle 22 invece, dopo la Cena del Cavatappo, tutti a ballare con la discoteca mobile Radio Gran Paradiso.

Domenica 8 settembre si entra nell’ultima giornata di Palio, tanti giochi in programma per arrivare a fine giornata con un Rione vincitore da segnare nell’Albo. Alle 8,30 i partecipanti si ritroveranno in piazza Palatucci per dare il via, alle 9, allo spettacolo dei Rioni. Alle 9,45 arriverà il momento della sfilata storica per le vie del paese che sarò oggetti di votazione da parte dei giudici. Ad accompagnare la sfilata sarà attiva la Filarmonica di Cavaglià. Alle 10,45 santa Messa e a seguire alle 11,45 sfilata verso il campo sportivo “Ugo Macchieraldo” dove le squadre si scontreranno nelle sfide ancora in programma. Prima dei giochi ci sarà un momento per il pranzo, alle 12,30 al campo. Alle 14,30 partirà ufficialmente il 46° Palio dei Rioni che si concluderà verso le 18,30 con la premiazione dei vincitori e la conclusione dell’evento.

I Rioni

Parteciperanno ai giochi i Rioni Calliano, Castello, Centro Storico, Maiole, Montemaggiore, Roncale, San Rocco, Stazione. La squadra di ogni rione deve essere composta da minimo 8 giocatori e massimo 20 compreso il capitano di cui 1 necessariamente donna. Tutti gli abitanti possono gareggiare per il rione in cui abitano e chi non è più di Cavaglià può vestire i colori dell’ultimo rione in cui è vissuto. Gli adulti si affronteranno nei giochi:

Just Dance

Sfilata

Tabelline matte

Canestro umano

Anduma a bagnà

Non aprite quel cancello

L’infarinata

I più piccoli invece, nati tra gennaio 2005 e dicembre 2013, si scontreranno venerdì sera con i giochi:

Sgrana la pannocchia

Corre la pallina

Cubi scivolosi

La frittata

Maglietta contesa