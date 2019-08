Il Rinascimento a Biella, tutti i numeri della mostra sulla famiglia Ferrero

La mostra “Il Rinascimento a Biella. Sebastiano Ferrero e i suoi figli” si è conclusa domenica 18 agosto con un weekend che ha visto 430 visitatori solo negli ultimi 4 giorni. Si dividono a metà circa i visitatori, tra i biellesi e quelli venuti da fuori, da città e regioni italiane come Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Molti anche dall’estero Svizzera, Francia e Germania in primis.

3.800 i visitatori con biglietto di cui circa 900 con l’abbonamento Torino Musei. Sono più di 10 i gruppi organizzati che hanno raggiunto Biella per vedere la mostra. Negli stessi luoghi che hanno ospitato le tre sedi della mostra gli enti promotori hanno organizzato rassegne di incontri che complessivamente hanno coinvolto 1.650 persone: il “FestivaLungo per il Rinascimento Biellese” del Centro Studi Generazioni e Luoghi, gli “Incontri del Lunedì” e le “Passeggiate nella storia” di UPBeduca, i percorsi di formazione della Rete Museale Biellese, la didattica rivolta alle scuole del Comitato Sebastiano Ferrero e del Museo del Territorio Biellese, un educational rivolto agli insegnanti del Liceo Avogadro di Biella, le conferenze della Bibilioteca Civica di Biella, a cui si aggiungono le presentazioni a Torino (Circolo dei Lettori e Centro Studi Piemontesi) e a Milano (Museo Poldi Pezzoli).

In più di 130 hanno partecipato inoltre alle serate teatrali realizzate in collaborazione con Storie di Piazza dal titolo “Nel tempo e nei luoghi di Sebastiano”. In questa occasione sono inoltre stati selezionati 7 attori su un cast di 30 circa che hanno messo in scena altrettante figure storiche per inquadrare meglio la storia di Biella nel “500. 3 i fotografi coinvolti nella mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Modena Fotografia. Molti di questi materiali saranno usati per allestimenti permanenti nei luoghi di Sebastiano.

Circa 40 sono stati gli operatori di varie professionalità coinvolti per le realizzazione della mostra nei suoi vari ambiti (allestimenti, comunicazione, video istallazioni, segreteria e coordinamento, restauri). Per la mostra “Il Rinascimento a Biella” sono state svolte 1186 ore di Alternanza Scuola Lavoro a cura dell'Istituto Eugenio Bona Turistico (3a I) e Liceo Scientifico A. Avogadro Scienze Umane (diverse classi) con la partecipazione di 28 studenti. L'attività formativa riguardava l'accoglienza ai visitatori e la guardiania nelle sale espositive.

UPBeduca inoltre ha organizzato con 15 docenti professionisti un corso per i “Volontari della Cultura” nell’ambito dell’Università di Strada, e frequentato da una settantina di persone per un totale di 36 ore di formazione. Per la mostra sono stati prodotti oltre ai materiali di promozione, 1 catalogo, 1 guida che sta uscendo in questi giorni sull’Itinerario di visita permanente sui luoghi del Rinascimento biellese e una cartellonista collegata. Il riconoscimento della comunità degli esperti (al di là dei molti, circa 15, ricercatori che hanno contribuito alla realizzazione del prezioso catalogo) è significativo: da quello di un personaggio pubblico come Vittorio Sgarbi a quello di figure che da decenni hanno ruoli importanti nell’ambito della tutela dei beni culturali in Italia fino al mondo accademico torinese, lombardo e milanese e a quello dei collezionisti privati.

A visitare la mostra e a giudicarla con entusiasmo si sono susseguiti Lilliana Pittarello, architetto e ex sovrintendente in varie regioni italiane, Stefano Trucco, presidente del Centro Conservazione e Restauro della Venaria; molti gli storici e gli storici dell’arte: da Firenze Giorgio Bonsanti, Andrea De Marchi e Paolo Benassai, da Milano Edoardo Villata, Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa; dal Piemonte Alice Raviola Blythe, Alessandro Morandotti, Francesco Gonzalez, da Varese Andrea Spiriti, Laura Facchin e Massimiliano Ferrario. A questi si aggiungono tutti gli altri che hanno visitato la mostra senza un rappoto diretto con gli organizzatori.

Questa mostra è stata una vera e propria riscoperta di un pezzo di storia biellese che innesca una curiosità che non si estinguerà con la mostra e che aumenta l’attrattività del territorio aggiungendo una dimensione fondante. Con la messa in valore del patrimonio architettonico e storico rinascimentale, del Comune di Biella, di enti pubblici, di privati e della Curia, l’attrattiva del Biellese si arricchisce infatti di quel valore immateriale che nasce dalla profondità delle radici e dal prestigio di una storia secolare.

La mostra “Il Rinascimento a Biella. Sebastiano Ferrero e i suoi figli” ha suscitato fin dal suo annuncio un forte interesse della comunità degli storici dell’arte e degli storici del Rinascimento. Frutto di un ciclo di studi innovativo e del lavoro di un drappello di specialisti coordinati da Mauro Natale, considerato tra i massimi esperti del Rinascimento subalpino, la mostra ha ottenuto innanzitutto un forte sostegno da parte della Regione Piemonte e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Piemonte tanto che alcuni funzionari hanno redatto alcuni dei testi presenti sul catalogo.

La validazione dell’importanza del progetto e della durevolezza dei suoi risultati si inaugura con le parole di plauso pronunciate della Soprintendente, arch. Salvitti, il giorno dell’inaugurazione. Uno degli aspetti che accomuna le parole di Salvitti e le testimonianze degli storici dell’arte venuti da varie parti d’Italia è che questa mostra non è un evento effimero, ma la riscoperta da parte di un territorio di un’importante fase della propria storia; di rado avviene una sinergia tra mondo degli studiosi e identità territoriale che qui si è realizzato. Analoghe parole di apprezzamento sono venute in occasione della presentazione della mostra e del catalogo al Museo Poldi Pezzoli di Milano dalla direttrice Annalisa Zanni.