Incidente tra auto e bici a Occhieppo Superiore

Incidente stradale intorno alle 18 di ieri, 30 agosto, in via Martiri della Libertà a Occhieppo Superiore. A scontrarsi una 63enne alla guida di una Suzuki Ignis e un uomo di 65 anni residente a Muzzano in sella alla sua bicicletta. L'uomo non ha riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno regolato la viabilità mentre le due persone coinvolte si sono accordate compilando il modulo della constatazione amichevole.