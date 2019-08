Biella: Vede la Polizia e nasconde lo "spinello", 22enne segnalato

Stava fumando della marijuana in piazza Duomo a Biella e, alla vista della volante della Polizia, ha gettato a terra lo spinello tentando di nasconderlo sotto il piede. Fermato dagli agenti, è stato identificato in M.S., 22enne biellese. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Biella per detenzione di sostanze stupefacenti.