Biella, ai domiciliari esce da casa: Trovato dalla Polizia ubriaco

Doveva trovarsi a casa per scontare gli arresti domiciliari, ma quando gli agenti della volante si sono recati nella sua abitazione non l'hanno trovato. I poliziotti l'hanno quindi rintracciato e rinvenuto in via Pietro Micca a Biella, mentre girava a piedi. L'uomo, C.B. di 48 anni residente a Biella, è stato segnalato per evasione. Palesemente ubriaco, è stato inoltre sanzionato per ubriachezza.