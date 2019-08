Ternengo, un paese da raccontare: Gli scatti più belli nel calendario 2020

"Ternengo, un paese da raccontare" è il concorso gratuito aperto a tutti i fotografi dilettanti maggiorenni, che l'Associazione Turistica Pro Loco Ternenghese ha indetto per valorizzare le bellezze del luogo e realizzare, con le foto più belle, il calendario 2020, con il quale ogni anno la Pro Loco omaggia tutte le famiglie del paese.

Il bando di concorso con annesso regolamento, ed il modulo di adesione, sono scaricabili dal sito www.prolocoternengo.eu. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 28 settembre. Le foto possono essere inviate per posta alla sede della Pro Loco di frazione Chiesa 1 (farà fede il timbro postale), oppure consegnate di persona presso la Bottega della Masca di frazione Villa 2 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato).

Il regolamento stabilisce che ogni partecipante può presentare un massimo di 4 fotografie; che sono ammesse stampe a colori ed in bianco e nero; che sono accettate stampe di qualsiasi formato, montate su cartoncino rigido nero o bianco, di misura cm 30x40; che sul retro di ogni foto deve essere indicato il titolo di ogni opera, nome e cognome, recapito telefonico; che le foto devono devono essere corredate dal modulo di adesione al concorso.

La giuria è composta da esperti del settore e da membri della Pro Loco, la quale esprimerà un giudizio inappellabile, e selezionerà e tre foto che meglio rappresentano le peculiarità, le bellezze, i dettagli e le tradizioni di Ternengo. Il regolamento prevede premi in denaro per i primi tre classificati, e l'utilizzo delle prime 12 foto per comporre il calendario 2020 della Pro Loco.

L'esposizione delle foto avrà luogo dal 10 al 13 ottobre presso la sede della Pro Loco, in occasione della Festa della Lana 2019, e, durante la serata dedicata ai pastori biellesi del 10 ottobre, ci sarà la premiazione del concorso seguita da un piccolo rinfresco.