San Francesco e la sua spiritualità oggi, incontro con l'Ucid a Biella

"San Francesco e la sua spiritualità oggi". È questo il tema del prossimo appuntamento organizzato dall'Ucid di Biella nella chiesa di San Sebastiano per mercoledì 4 settembre. L'appuntamento prenderà il via alle 19. All'incontro parteciperanno i padri francescani che racconteranno la loro esperienza pastorale e spirituale, oltre ad alcuni frati appartenenti all'ordine francescano secolare. A seguire apericena. Per coloro che lo desiderano la messa è alle 18.