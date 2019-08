Biella Città Creativa, un tris di atlete biellesi a sostegno della candidatura

Elisabetta Perrone, Elena Romagnolo e Valeria Roffino: il tris di atlete biellesi sostiene la candidatura di Biella al Network Unesco Creative Cities.

La prima, nata a Camburzano, medaglia d'argento per la marcia alle Olimpiadi di Atlanta 1996, ha inviato al team di Biella Città Creativa un video di quei momenti indimenticabili che la portarono sul podio nella manifestazione sportiva più prestigiosa.

Alla squadra di Biella Città Creativa si è unita anche Elena Romagnolo, vincitrice di 7 titoli italiani assoluti in 5 specialità diverse, finalista in due edizioni delle Olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012) e detentrice del record nazionale dei 3000 metri siepi.

Infine, ultima in ordine di tempo a sostenere la campagna #millefiliuntessuto per Biella Città Creativa è la mezzofondista Valeria Roffino, vincitrice di due titoli italiani sui 3000 metri siepi (2014 e 2015), di 15 titoli nazionali giovanili e 3 universitari. L'ultima medaglia è stata conquistata durante i Campionati individuali di atletica ospitati a Bressanone lo scorso luglio: qui l'atleta biellese ha ottenuto un bronzo sui 5000 metri, tagliando il traguardo in 16'17''73.