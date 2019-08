Medicina: all’Università del Piemonte Orientale una poltrona… per tre

Si svolgeranno il prossimo 3 e 11 settembre a Novara i test d'ingresso per accedere ai corsi ad accesso programmato della Scuola di medicina dell'Università del Piemonte Orientale, una delle facoltà di eccellenza in Italia secondo il rating del Ministero dell'Università. Anche quest'anno la platea degli aspiranti camici bianchi é molto più vasta dei posti effettivamente disponibili: 658 candidati per 180 posti a Medicina tra Novara (120) e Alessandria (60), 1.001 iscritti a fronte di 421 posti per i diversi corsi (fisioterapia, infermieristica, tecniche di laboratorio biomedico, radiologia e radioterapia, igiene dentale) della laurea triennale in Professioni sanitarie.