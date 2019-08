Ternengo: Pronto il nuovo parcheggio del castello

Nelle scorse settimane è stato ultimato il parcheggio sito nella zona limitrofa al castello di Ternengo, un'area dotata di posti per auto, moto e biciclette, ed illuminata con un sistema di nuova generazione a basso consumo.

Il sindaco Francesco Vettoretto spiega come l'opera è stata finanziata: "Abbiamo chiesto la liberazione di spazi finanziari verticali, da cui abbiamo ottenuto fondi per 250mila euro. Ne abbiamo investiti 125mila per il parcheggio, 80mila per l'abbattimento dell'immobile di proprietà comunale ex-Dugandzija, ed il resto per la manutenzione del cimitero".