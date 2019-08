L'on. Delmastro bacchetta l'amico e on. Roberto Pella: "Nel Pantheon mai Renzi, Mattarella e Prodi"

Riceviamo e pubblichiamo. <<Leggo, stupefatto, un intervento sui giornali del mio amico On.le Roberto Pella che, invocando apparentemente l’unità del Centrodestra, appalesa la volontà di Forza Italia di nuovi e aberranti scenari da patto del Nazzareno 2.0. Roberto elenca il pantheon italiano del suo Centrodestra - peraltro con la curiosa idea che tale sia perché apprezzato in Europa!!!! - indicando Tajani, Berlusconi, Renzi, Mattarella e Prodi....manca solo D’Alema!!!!Passi per Tajani e Berlusconi che non rappresentano proprio il futuro e sono emblematici della incapacità di Forza Italia di rinnovarsi, ma Mattarella, Renzi e Prodi non saranno mai riferimento per il Centrodestra. Roberto avrebbe potuto decidere di incarnare la rigenerazione del Centrodestra e invece preferisce rappresentarne la “sinistra” deriva inciucista.

Perché? Perché Renzi, Mattarella e Prodi sono apprezzati in Europa al pari di Tajani! Bella prospettiva quella di essere odiati in Patria, ma di essere apprezzati dai poteri forti europei. Non è questa la strada per rigenerare il Centrodestra. Voglio bene a Roberto Pella e, anche solo per amicizia e stima, a lui darò sempre la possibilità di redimersi, soprattutto se, come nel caso di specie, si tratta di un brusco ma - si spera - solo momentaneo scivolone. Invito ufficialmente Roberto alla manifestazione di Fratelli d’Italia davanti a Montecitorio il giorno della fiducia al Governo per manifestare il dissenso verso questo ribaltone di palazzo.In quella piazza non ci saranno Prodi, Renzi e Mattarella, ne’ gli eurocrati, ma il popolo, non solo di Centrodestra, che rivendica sovranità e che è disgustato dal #PattodellaPoltrona. È da quella piazza e con quella piazza che si ricostruisce il Centrodestra, non con Prodi, Renzi e Mattarella come spererebbe qualcuno di Forza Italia che ha evidentemente nostalgia di Patti del Nazzareno che già hanno condotto quasi alla estinzione Forza Italia>>.