Caldesi vs Azzolina: "Gente come Meloni? Vorrei domandare all’onorevole, parvenue della politica..."

Riceviamo e pubblichiamo. <<Lucia Azzolina afferma, per nobilitare la vergognosa scelta del suo movimento di formare un governo con il Partito Democratico - a dispetto della volontà popolare -, che questa opportunità va colta “pur di non cedere il Paese a gente come Meloni” Vorrei domandare all’on. Azzolina, parvenue della politica, e che per questo forse non è in grado di far altro che di accodarsi a quello spregevole individuo che è Beppe Grillo, altro barbaro della politica il cui consenso non per niente era fondato sugli insulti e sulle urla, cosa significhi per lei “gente come Meloni”? Significa certamente gente diversa da voi, cara Onorevole, gente che ha una parola sola, gente coerente, gente che ama l’Italia e lavora in modo costruttivo, non pensa a disfare ma a fare. Significa gente che ha rispetto per il popolo italiano e non lo prende in giro come avete fatto voi. Gente che non usa toni violenti, come afferma Lei falsamente, e come invece ha sempre usato il vostro leader Beppe Grillo. Gente che sicuramente Lei non è in grado di comprendere perché ci separano anni luce, cosa della quale vado orgogliosa: ma questo non Le dà il diritto di usare i toni che ha usato. Anche saper scegliere le parole è qualcosa che si impara attraverso l’esperienza o l’esempio e temo che a Lei siano mancati entrambi>>.