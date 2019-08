Fratelli d'Italia, a Cossato 95 firme per il voto

Nella mattinata di mercoledì 28 agosto, la delegazione di Biella di Fratelli d'Italia è scesa in piazza a Cossato per esprimere la propria contrarietà al nascente governo fondato sull'accordo PD-5Stelle e per chiedere le elezioni anticipate.

Al tavolo allestito all'esterno del mercato coperto, Fratelli d'Italia ha raccolto 95 firme in favore del voto: "Nonostante la pioggia - dichiara il gruppo di Biella - 95 cittadini hanno firmato convinti della democraticità del voto, espressione della volontà di esprimere il proprio consenso".