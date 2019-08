Crisi di governo, Pichetto (Fi): "Conte bis rischia aumento tasse e spesa pubblica"

"Il nascente governo Conte bis si accinge non soltanto ad essere un esecutivo di minoranza nel Paese, ma soprattutto spostato tutto a sinistra con un programma che rischia di colpire in maniera ancora più pesante l’economia".

Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio. "Il timore è in un ulteriore aumento della tassazione con il rischio di deprimere l’iniziativa privata e le piccole e medie imprese. Di contro il pericolo è l’aumento della spesa pubblica e dello stesso apparato pubblico, creando nuova spesa improduttiva e deficit. Come Fi ribadiremo la nostra contrarietà in tutte le sedi politiche a questo governo, confermando la necessità di un rapido ritorno alle urne".