Valdilana: alla chiesetta alpina per i 91 anni delle Penne Nere di Trivero

Saranno sabato 1°settembre i festeggiamenti per il 91° anno di fondazione del Gruppo alpini di Trivero. L’appuntamento è alle 9,30 alla chiesetta alpina sulla SP Panoramica Zegna di Valdilana per la tradizionale Colazione Alpina. Alle 11,15 arriverà il momento dell’alzabandiera per poi seguire con la Messa delle 11,30. Dopo la celebrazione sarà il momento del pranzo nella sede di Trivero, Valdilana, in frazione Sella. Per informazioni contattare il numero 3383863011 (Bruno)