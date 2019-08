Stipendi Seab, il presidente Claudio Marampon: "Bonifici fatti e alcuni già ricevuti"

"Abbiamo provveduto ai pagamenti entro la data prevista dal contratto nazionale. Chi ha la stessa nostra banca d'appoggio ha già oggi ricevuto l'accredito". Stringato, lineare, di poche parole il presidente Claudio Marampon sintetizza e chiude così una possibile polemica sul ritardo dei pagamenti degli stipendi ai dipendenti Seab.

In effetti ad intervenire è stata la Cgil con un comunicato del 29 agosto che ha messo in luce il ritardo dei bonifici: "Con rammarico oggi apprendiamo che non è così, con una comunicazione di 2 righe esposta nella serata del 27 agosto in bacheca, l’azienda sconfessa se stessa e comunica che le retribuzioni Non saranno pagate entro il 27 ma entro fine mese. Oggi gli operatori sono in allarme ma al lavoro, come ogni giorno, nonostante il ritardo dello stipendio non sia che l’ennesima beffa, che viene dopo altre inadempienze aziendali".

Una polemica, in questo caso, sterile anche a fronte dell'incontro avvenuto nella giornata di ieri, 28 agosto, tra lo stesso presidente Marampon e i dipendenti Seab. "Ho spiegato loro la questione attuale e hanno colto e accolto la situazione. Non c'è stato alcun problema a riguardo".