Dal Nord Ovest - Scontro tra due auto sulla A26, tre persone coinvolte

Intorno alle 18 di oggi, 30 agosto, alcune squadre dei vigili del fuoco di Vercelli e di Novara sono intervenute a Borgo Vercelli lungo la A26 per un incidente stradale all'altezza del km 117+300 (casello Vercelli est). L'incidente ha coinvolto due autovetture e tre persone, una delle quali è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale più idoneo alle cure del caso. L'intervento dei Vigili del fuoco, oltre che alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte, ha assicurato assistenza al personale sanitario per il soccorso delle vittime. Per alcuni minuti la A26 non è stata percorribile.