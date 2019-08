Aggiornamento delle 17,45 - L"alpinista caduto sul Cervino è deceduto. Il corpo è stato portato a Cervinia. Il compagno, illeso, è stato condotto anche lui a Cervinia.

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Cervino per il recupero di un alpinista caduto sulla Cheminée, poco sotto la Capanna Carrel. Al momento non è possibile raggiungere l'uomo, di nazionalità polacca, 56 anni, a causa della scarsa visibilità in quota. Il compagno, illeso, è stato portato a capanna Carrel.