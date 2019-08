Si perde nei boschi tra Occhieppo Superiore e Muzzano e allerta il 112

Secondo caso di persona che si perde nei boschi di oggi venerdì 30 agosto. Dopo il mountain biker di questa mattina, questa volta è toccato a un uomo, le cui generalità non sono state rese note, a perdersi tra Occhieppo Superiore e Muzzano. L'uomo, intorno alle 16, ha chiesto aiuto alla centrale operativa del 112. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra Saf e la prima partenza. L'uomo è stato geolocalizzato ed è rimasto sempre in contatto telefonico con i soccorritori. Alle 16,45 è stato rintracciato in un dirupo, in mezzo ai rovi. I vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo e accompagnato al comando di via Santa Barbara. Fortunatamente solo un grande spavento per l'uomo che è apparso in buone condizioni fisiche.