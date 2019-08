Mountain biker in difficoltà nei boschi tra Masserano e Brusnengo soccorso dal Drago dei vigili del fuoco

Alle 12,40 di oggi venerdì 30 agosto è stato recuperato un uomo di mezza età in difficoltà nella zona a nord della diga di Masserano, denominata Rive Rosse, dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il biker ha lanciato l'allarme poco dopo mezzogiorno probabilmente rendendosi conto di aver perso il sentiero principale, in mezzo ai boschi del basso Biellese. I vigili del fuoco hanno recuperato le coordinate del luogo dove si trovava l'appassionato di mountain bike e mantenuto costanti i contatti telefonici. Il mountain biker è apparso impaurito, affaticato e probabilmente disidratato. Recuperato insieme alla sua bicicletta, è stato portato in caserma a Biella dove ad attenderlo c'erano i famigliari.