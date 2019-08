Biellese in lacrime per la scomparsa a 44 anni di Enrico Acquadro

Un dolore che avvolge l'intero Biellese. Enrico Acquadro si è spento la scorsa notte all'età di 44 anni. Persona sempre disponibile per qualsiasi lavoro, era molto conosciuto in tutta la provincia. In molti ricordano il suo camion Isuzu color bianco con la scritta in evidenza "A l'è nen giurnà". Artigiano giardiniere era sempre pronto, quando veniva chiamato, per effettuare traslochi, piccoli trasporti. In qualsiasi ora del giorno, anche la domenica. "Eravamo sempre insieme -dice commosso il cugino Andrea Canale, mi mancherà moltissimo. Ciao Enrico". Il rosario verrà recitato questa sera, venerdì 30 agosto, alle 20,30 nella chiesa di Vagliumina a Graglia. I funerali si svolgeranno domani, sabato 31 agosto, sempre nella stessa parrocchia alle 10.