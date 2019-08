Biella: sei anni di energia elettrica a "scrocco", scoperto collegamento abusivo al contatore Enel

Da lontano 2013 fino a luglio 2019 è rimasto allacciato in modo abusivo al contatore dell'energia elettrica del condominio. Il protagonista è un 57enne disoccupato residente a Biella. Probabilmente i conti all'azienda elettrica non quadravano tanto da richiedere una verifica, sul posto, dei contatori e degli allacciamenti. E' in questo modo che sono riusciti a constatare l'apparecchio manomesso e il collegamento abusivo al cavo dell'Enel. Allertati i carabinieri del Norm di Biella l'uomo è stato denunciato. Difficile stabilire in questo momento l'effettivo danno reale, saranno le successive valutazioni che consentiranno di quantificare la somma di denaro.