Biella, monossido di carbonio in via Torino: Nessun pericolo i residenti

Strani odori avvertiti in via Torino a Biella hanno portato residenti e passanti ad allertare il 112. L'episodio è accaduto intorno alle 19 di ieri, 29 agosto. Da alcuni controlli effettuati dal nucleo NBCR (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei Vigili del fuoco, è emersa la presenza di monossido di carbonio che, vista la bassa percentuale, non è risultata nociva. I presenti sono stati visitati dai sanitari del 118, ma nessuno di loro è rimasto intossicato né ha riportato conseguenze. Dai primi riscontri si ipotizza che la perdita provenga dalla pizzeria di nuova apertura nella via.