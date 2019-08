Biella Città Creativa Unesco: il sostegno del direttore della mostra del cinema di Venezia

Alberto Barbera, il Doge del cinema italiano, sostiene la candidatura di Biella al network delle Città creative Unesco. Proprio ieri si è inaugurata la 76^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia di cui Barbera è il Direttore.

“Sono nato a Biella - scrive Alberto Barbera nella lettera inviata al sindaco Claudio Corradino per manifestare il pieno appoggio all’iniziativa - e, benché la mia carriera professionale mi abbia portato lontano dal mio luogo d’origine, sono rimasto profondamente legato alla città che non solo mi ha dato i natali, ma ha contribuito alla mia formazione umana e culturale”.

E prosegue: “I valori che il territorio biellese ha espresso in passato - connaturati alla sua storia, alle sue tradizioni e alle vicende che ne hanno fatto un punto di riferimento imprescindibile dell’imprenditorialità creativa e di qualità - sono impressi nella mia memoria e nella mia identità di individuo e cittadino del mondo. Fin da piccolo, sono stato educato all’ammirazione al rispetto di quanti avevano saputo dare un contributo decisivo alle straordinarie creazioni dell’industria laniera e dell’abbigliamento, per le quali Biella è tuttora conosciuta in tutto il mondo. Un contributo fatto di invenzioni, caparbietà, impegno, fiducia nelle proprie possibilità, insieme con la capacità di condividere conoscenze e risorse, fatica e ambizioni, nel segno della volontà di attribuire alla propria attività il senso riconoscibile dell’appartenenza a una comunità che si riconosce negli stessi ideali e valori”.

Un sostegno sentito, “convinto”, scrive Barbera, “con l’auspicio che possa ottenere tutto il successo che merita, contribuendo a dare nuova linfa al connubio innovazione e tradizione che hanno fatto grande la Città di Biella in passato”.