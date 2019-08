Aumentano i casi di furto d'identità. La segnalazione di una lettrice

Una nostra lettrice di Biella ci racconta quanto le è accaduto: “Sono stata contattata da una persona tramite Facebook che mi ha chiesto se ero io che mi occupavo della concessione di prestiti e della cessione del quinto dello stipendio. Come se non bastasse la signora mi ha inviato a sostegno di quello che mi ha domandato a garanzia delle sue parole, copia della mia carta d’identità. Non potevo crederci: era la mia! Mi sono rivolta immediatamente alla Polizia Postale di Biella che mi ha riferito che i casi di furto d’identità sono in aumento anche nel nostro territorio".

Sono innumerevoli i metodi per tentare truffe online. Un classico è quello di sedicenti benefattori che via mail sostengono di essere soli al mondo e prossimi alla dipartita terrena per malattia. Spinti da un moto di generosità, sarebbero intenzionati a lasciare al fortunato destinatario del messaggio tutti i loro averi in cambio di una piccola formalità: una cifra da versare per la sistemazione delle pratiche burocratiche e per il cambio di valuta. L’appello che rivolgiamo ai nostri lettori in caso di dubbio è quello di rivolgersi immediatamente alla polizia postale o al proprio commissariato di zona.