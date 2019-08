Parchi e giardini, nuovo protocollo d’intesa triennale con Aib Biella Orso

Durante l’ultima seduta la giunta di Biella ha approvato la delibera di rinnovo del protocollo d’intesa tra il Comune e l’associazione corpo volontari Antincendi Boschivi squadra Biella Orso. L’accordo ha una durata triennale (2019-2021) ed è di significativa importanza in quanto regola gli interventi dei volontari sul tema della manutenzione e la gestione per la salvaguardia e il miglioramento delle aree verdi. Il protocollo d’intesa garantirà nel corso dei tre anni una copertura finanziaria dell’importo massimo di 10 mila euro.

Grazie a questo strumento i volontari dell’A.I.B. potranno agire, con il coordinamento del servizio tecnico comunale, per far fronte a irrigazioni, per interventi finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica sulle carreggiate stradali, con taglio di rami e alberi per la visibilità della cartellonistica. E ancora nelle aree verdi cittadine in caso di piante danneggiate e per il controllo della vegetazione nei corsi d’acqua.

Già nel passato il servizio Parchi e Giardini si è avvalso della collaborazione della squadra Biella Orso che ha sempre garantito con immediatezza e tempestività lo svolgimento di interventi urgenti, impiegando uomini e mezzi, e sempre senza il consumo di acqua potabile.

L’altro giorno l’assessore ai Parchi e Giardini Davide Zappalà, accompagnato dal vice sindaco Giacomo Moscarola, ha fatto visita alla sede dell’A.I.B. Biella Orso per siglare e definire i dettagli del nuovo protocollo d’intesa. Ad attendere gli amministratori il capo squadra Gianpaolo Ruberti e alcuni volontari. "Il protocollo d’intesa è uno strumento strategico e che ci consente di poter contare sulla preziosa collaborazione dei volontari dell’Aib - spiega l’assessore Zappalà -. Il loro supporto ci consentirà di poter prontamente rispondere in caso di interventi urgenti. Ringraziamo l’associazione per la presenza e l’operatività a favore del nostro territorio".