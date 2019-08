Motori e beneficenza: Tutti a bordo per la Lilt sbarca a Biella

Auto e moto insieme per la Lilt. Domenica 1° settembre, in Piazza Cerruti a Biella (nel grande piazzale adiacente al Penitenziario e a Città Studi) si svolgerà "Tutti a bordo per la Lilt", l'evento a scopo benefico a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore) sezione di Biella. I partecipanti potranno provare il brivido di salire a bordo dei mezzi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Ad organizzare la manifestazione il Club Alfa Romeo Biella in collaborazione con i Protectors Law Enforcement Motorcycle Club - Italy. Durante la giornata sarà presente anche un'esposizione di auto storiche e moderne tra cui Abarth, Lancia e Alfa Romeo.