Si apre l'attesa Festa patronale di Arro con il 12° Giro delle Risaie FOTOGALLERY

Il 12° Giro delle Risaie ha aperto con energia la Festa patronale di Arro. In 111 atleti hanno percorso i 6 km del circuito tra le campagne di Salussola e in frazione Arro. Primo uomo a tagliare il traguardo della non competitiva è stato Luca Valz, seguito da Valentino Osilero e terzo Alexander Coen. Per quanto riguarda le atlete femminili prima classificata Elisa Travaglini, seconda Cristina Pieri e terza Emanuela Torcheo.

Dopo la gara, partita alle 19 dal centro della frazione, i partecipanti hanno potuto utilizzare, al padiglione della festa, il loro buono Panissa e guastare uno dei più tradizionali piatti del territorio.

La serata dedicata ai giovani è stata un successo, i ragazzi dell'Associazione amici di Arro hanno indetto per l'apertura di giovedi 29 agosto il Summer Carneval Party, tanti giovani si sono ritrovati al padiglione travestiti, per divertirsi insieme e ballare al ritmo della discoteca mobile chiamata per l'occasione.