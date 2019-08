Calcio - Biellese femminile inserita in Coppa Italia con Pinerolo, Juventus Torino e Torino

Intanto la squadra si è riunita sabato 24 e domenica 25 agosto con una doppia seduta di allenamento per iniziare la preparazione. Il 1° settembre, è invece in programma un allenamento al mattino ed un triangolare al pomeriggio con le formazioni di Azalee e Romagnano.

Un girone duro per la Coppa Italia della Biellese Femminile. Ieri il comunicato ufficiale che scrive l'inserimento delle viola con Pinerolo, Femminile Juventus Torino e Torino. La squadra di casa quest'anno parteciperà al campionato di serie C nazionale che dovrebbero comprendere più gironi a 14 squadre ciascuno.

Nei prossimi giorni inizieranno gli allenamenti anche delle due formazioni giovanili: Under 15 ed Under 12 femminile. Domenica 8 settembre, alle 15 al campo sportivo di Pavignano, primo impegno ufficiale per la formazione viola per l'esordio in Coppa Italia. Ospite sarà il Pinerolo. Le due domeniche successive invece la Biellese giocherà fuori casa. L'inizio del campionato è fissato per ottobre.