Biella 4 Racing all'ottavo Trofeo Valsessera Jolly Club

Riprendono dopo la pausa estiva gli appuntamenti in casa Biella 4 Racing e lo fanno in occasione dell'ottavo Trofeo Valsessera Jolly Club, in programma per domenica 1° settembre. La manifestazione, organizzata dall’omonima Scuderia del Valsessera Jolly Club Classic, prenderà il via con le operazioni di verifica nella mattinata di domenica a Postua presso il salone polivalente, con la partenza degli equipaggi impegnati in gara fissata alle 9,30 e, dopo i circa 60 chilometri di percorso con 24 rilevamenti in configurazione classica, si concluderà a Serravalle Sesia alle 12,10 con pranzo a partire dalle 13.

La gara sarà valida quest’anno per la prima volta per il Trofeo Nord Ovest “TNO” riservato alle Auto Storiche e ne rappresenterà la sesta prova in programma sulle 9 a calendario. Ai nastri di partenza per i colori Biella 4 Racing, ci saranno Paolo Canova e Arianna Fior, a bordo della loro tradizionale Subaru Impreza, pronti a dare il meglio per puntare ad un bel piazzamento nelle parti alte della classifica finale dopo il bel risultato ottenuto al recente Biella Classic di inizio luglio.